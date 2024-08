FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 28 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns in diesem Jahr gesenkt, schrieb Analyst Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit trage er den gestiegenen gesamtwirtschaftlichen Risiken Rechnung./la/edh;