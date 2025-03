NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Bremsenspezialisten an die jüngst veröffentlichten, vollständigen Jahreszahlen sowie seine neuen Wechselkursannahmen vor den Erstquartalszahlen im Mai angepasst, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen dürfte zwar vom deutschen Infrastruktur-Finanzpaket profitieren, was dem Aktienkurs schon seit Jahresbeginn eine überdurchschnittliche Entwicklung beschert habe, sollte aber verhalten ins Jahr gestartet sein./gl/edh;