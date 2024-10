NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 88 auf 91,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen des Bremsenherstellers habe er sein Bewertungsmodell und die Prognosen aktualisiert sowie an den jüngsten Zukauf einer Alstom-Sparte angepasst, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Erwartung für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) liege 2 Prozent über der Konsensschätzung./edh/ag;