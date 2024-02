HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. 2023 seien die Erwartungen durch den Bremsenhersteller übertroffen worden, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Jahr 2024 treffe derweil in etwa den Konsensrahmen. Die Aktien sollten auf das Gesamtpaket positiv reagieren, so seine These. Auch die Auftragsbücher gäben eine gute Perspektive./tih/mis;