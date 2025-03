NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 91 auf markthöchste 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch das milliardenschwere Infrastrukturpaket winke in Deutschland die "Wiederbelebung der Schiene", schrieb Analyst Lucas Ferhani in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Knorr-Bremse sei ideal positioniert, um davon zu profitieren./ag/bek;