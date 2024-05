FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 9,20 Euro belassen. Der Stahlhändler habe im ersten Quartal operativ schwächer als erwartet abgeschnitten, rechne in den kommenden Quartalen aber mit Besserung, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/he;