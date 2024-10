FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die am 6. November anstehenden Quartalszahlen des Stahlhändlers sollten einen Absatz- und Umsatzrückgang sowie einen Einbruch des um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um ein Drittel belegen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Beim Ebitda erscheine daher ein Jahreswert eher am unteren Ende der Unternehmenszielspanne realistisch./gl/ag;