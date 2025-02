MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Kalipreise seien in der laufenden weltweit gestiegen, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Anstoß dazu habe der Marktführer Uralkali gegeben mit einer Produktionsdrosselung. K+S gebe dies auch einen positiven Impuls. Seine Schätzungen könnten weiter steigen, sollte sich die Preistendenz über die Sommermonate fortsetzen, so der Experte./tih/mis;