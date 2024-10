NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Resultate lägen etwas unter den vom Unternehmen ermittelten Konsensschätzungen, schrieb Analystin Annick Maas in einer ersten Reaktion am Mittwoch. In den meisten Absatzregionen habe der Essenslieferant etwas Schwäche gezeigt./bek/tav;