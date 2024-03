JCDecaux 19.48 EUR 1.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für JCDecaux nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Werbekonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das organische Wachstum im ersten Quartal 2024 erscheine konservativ./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 08:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



