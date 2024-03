NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen von 19 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Internetdienstanbieter mit Blick auf die Resultate sowie die aktualisierten Ziele für 2024 und 2025 angehoben, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ionos sei auf dem Weg einer anhaltenden Margensteigerung und Wachstumsbeschleunigung./gl/tih;