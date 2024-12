NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von International Airlines Group (IAG) auf ihre "Analyst Focus List" gesetzt und ihnen zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die Papiere der Airline-Holding sind der Branchenfavorit der Analystin Alexia Dogani in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025. Sie lobt solide Preise und starke Cashflows, die zu Rückflüssen an die Anleger führten. Insgesamt sieht sie Chancen für Kursgewinne. Ihr Kursziel steigt von 3,40 auf 5,00 Euro./ag/gl;