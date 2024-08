NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Pence belassen. Nach einem starken ersten Halbjahr der Airline liege er mit seinen Schätzungen über den Markterwartungen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Vergleichsweise hohe Margen und eine niedrige Bewertung der Aktien machten diese attraktiv./bek/edh;