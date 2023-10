NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 2,90 auf 2,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen an die jüngst vorgelegten Quartalszahlen der Airline-Holding an. Nach dem besser als erwartet ausgefallenen Zwischenbericht rechne er mit steigenden Konsensprognosen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh;