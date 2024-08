NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Analyst Raul Sinha aktualisierte nach den Zahlen zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die niederländische Großbank. Seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie hob er für die Jahre 2025 bis 2027 um ein bis zwei Prozent an, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb./ck/he;