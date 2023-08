NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING nach Zahlen für das zweite Quartal von 17,50 auf 18,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Gewinnerwartungen auf breiter Basis übertroffen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ING sei schlicht eine Cash-Maschine. Die Entwicklung der Kapitalausstattung schaffe Luft für Dividendenerwartungen von Anlegern./mis/he;