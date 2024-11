NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Der aktuelle Abwärtstrend bei Halbleitern für den Automobilsektor dürfte noch in den kommenden Quartalen anhalten, schrieb Sara Russo in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse./edh/ag;