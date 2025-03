NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Im vierten Quartal seien die Erwartungen übertroffen worden, doch mit Blick auf das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sehe es bislang nicht gut aus, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/gl;