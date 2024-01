NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IBM nach Zahlen zum vierten Quartal von 170 auf 190 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Essex hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Free Cash Flow positiv hervor, was auch für den Ausblick für diese Kennziffer für 2024 gelte. Ansonsten deckten sich die Zahlen des Technologiekonzerns in etwa mit den Erwartungen./bek/ajx;