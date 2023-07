NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der Parlamentswahlen in Spanien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Angesichts des nicht eindeutigen Wahlergebnisses scheine auch für die spanischen Versorger Unsicherheit bevorzustehen, möglicherweise mit Neuwahlen am Ende des Jahres, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/ag;