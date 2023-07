Iberdrola 11.87 CHF 6.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Iberdrola nach einer zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 13,20 Euro belassen. Für den spanischen Energiekonzern sehe er nur noch 8 Prozent Kurspotenzial, während andere Kaufempfehlungen im Schnitt 35 Prozent versprächen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Änderungen an seinen Gewinnschätzungen nahm der Experte nicht vor./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 07:42 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



