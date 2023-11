NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Margenprognosen für die Modehändler Inditex und H&M an. Chamberlain erwartet bessere Verkäufe zu normalen Preisen und kurzfristig Rückenwind für die Beschaffung durch positive Währungsentwicklungen. Die Aktien von Inditex und H&M seien in diesem Jahr schon stark gelaufen, sodass er bei der Bewertung von Hugo Boss nun mehr Spielraum nach oben sieht für die Bewertung. Die Margenaussichten für Boss beurteilt er ebenfalls positiv./ajx/tih;