NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Umsatz des Modehändlers dürfte sich verbessert haben, schrieb Analyst Frederick Wild in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das dürfte im Direktgeschäft mit Verbrauchern für alle Absatzregionen gelten. Der Großhandel werde sich wohl leicht belebt haben./bek/gl;