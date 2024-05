NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Resultate seien der notwendige Motivationsschub für eine Aktie, die sich aus der Flaute herauskämpfe, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) des Modehändlers habe positiv überrascht, was sowohl ein robustes Wachstum aus eigener Kraft als auch eine stabile Profitabilität reflektiere./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 02:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 02:13 / ET ;