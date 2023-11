FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 79 Euro belassen wurde. Der Modekonzern liefere weiter starkes, profitables Wachstum, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sorgen am Markt hätten sich als zu großer Pessimismus erwiesen./ag/tih;