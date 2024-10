NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 750 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Toms am Dienstagmorgen. In der Telefonkonferenz dürften die Aussichten für die Zinseinkünfte der Bank im Fokus stehen./ag/ajx;