LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Die britische Bank sei sich der Abwärtsrisiken für den Zinsüberschuss durch Zinssenkungen bewusst, schrieb Analyst Aman Rakkar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte außerdem den herrschenden Kostendruck, der wohl nach 2024 nachlassen werde. Stark blieben die Perspektiven für Rückflüsse an die Aktionäre./tih/edh;