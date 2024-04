NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 600 auf 660 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Analyst Raul Sinha prognostizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie höhere Nettozinserträge für die britische Großbank. Das habe für das Geschäftsjahr 2025 eine 5 bis 6 Prozent höhere Schätzung des Ergebnisses je Aktie zur Folge. Auf kurze Sicht dürften die Ausschüttungen an die Aktionäre den Kurs unterstützen./bek/ajx;