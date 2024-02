NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 660 auf 600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der britischen Großbank bis 2026 gesenkt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gründe dafür seien die gesunkenen Erträge und die höheren Kosten./la/gl;