NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC vor Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Analyst Raul Sinha rechnet mit gemischten Zahlen von HSBC und Standard Chartered. Starke Ausschüttungen dürften von schwächeren Perspektiven für die mittelfristigen Erträge der Banken überschattet werden, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Hier seien die Markterwartungen wohl zu groß./bek/la;