Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HSBC nach Jahreszahlen von 820 auf 800 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten wenig dazu beigetragen, die verständlicherweise skeptische Haltung der Anleger gegenüber der britischen Großbank zu verbessern, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien die Aktien immer noch zu günstig bewertet./la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





