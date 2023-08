HSBC Holdings 7.15 CHF -1.43% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 780 auf 820 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bereinigte Ertragswachstum der britischen Bank habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die HSBC sollte in der Lage sein, nachhaltige Eigenkapitalrenditen (ROTE) von mehr als 14 Prozent zu erzielen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.