HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach den am Freitag gesenkten Jahreszielen von 90 auf 69 Euro gekappt. Die Einstufung wurde nach dem Kursrutsch aber auf "Hold" belassen. Analyst Benjamin Thielmann reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Baumarktkonzern. Im eingetrübten Bau- und Konsumumfeld dürfte Hornbach steigende Preise eher nicht auf die Kunden umlegen können, um Marktanteile zu halten oder diese sogar auszubauen. Im trüberen Konsumumfeld dürften die Kunden daher zwar weniger kaufen, aber nicht unbedingt seltener in die Märkte gehen./mis/ck;