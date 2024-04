NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief vor einem Kapitalmarkttag des Mutterkonzerns ACS auf "Hold" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Die Veranstaltung gebe dem spanischen Baukonzern eine Bühne, um über den aktuellen Stand seiner Strategie zur Unternehmensvereinfachung, laufende Risikominderungen im Bauwesen und zur Entwicklung langfristiger Konzessionen zu berichten, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/gl;