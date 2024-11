NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Seine Nettogewinnprognose liege um 4 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Umsatz des Baudienstleisters entspreche seine Erwartung der durchschnittlichen Analystenprognose./edh/he;