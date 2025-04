FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 2202 auf 2110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Im Schatten nachlassender Asien-Nachfrage und kommender US-Zölle habe der französische Luxuskonzern gemischt abgeschnitten, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erhöhte Preise, der schwache Dollar und Rezessionsängste könnten zwar die US-Konsumstimmung beeinträchtigen. Wegen des niedrigen Umsatzanteils in Amerika bleibe das Risiko aber begrenzt./la/he;