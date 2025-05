NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe seine Preise um bis zu 5 Prozent erhöht, um die US-Zölle aufzufangen, schrieb Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Preissetzungsmacht des Unternehmens sei dabei deutlich erkennbar, denn die Erhöhungen wirkten umfangreicher als jene für US-Handtaschen von Louis Vuitton./tih/la;