NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2700 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Einschätzung ihr Bewertungsmodell für den Luxusgüterkonzern mit Blick auf die Mitte April anstehenden Quartalszahlen. Sie passte ihre Schätzungen an jüngste Branchendaten, die letzten Wechselkursveränderungen und ihre Erkenntnisse aus den Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team von Hermes an./gl/mis;