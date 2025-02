NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2300 auf 2700 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Luxusgüterkonzerns und in Erwartung von Preiserhöhungen 2025 und 2026 schraubte Analystin Chiara Battistini am Freitagabend ihre Prognosen nach oben./edh/ag;