ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel anlässlich eines Anteilsverkaufs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf des Geschäfts mit No-Name-Konsumentenprodukten in Nordamerika dürfte sich leicht positiv auf die Profitabilität (Ebit-Marge) des Konsumgüterkonzerns auswirken, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx;