ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Guillaume Delmas erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller auf ein starkes erstes Halbjahr zurückblicken kann. Der konzerneigene Umsatz aus eigener Kraft dürfte im zweiten Quartal um 3,6 Prozent gestiegen sein. Zudem sollte sich die operative Marge vorbildlich verbessert haben. Henkel will seine Halbjahresbilanz am 13. August vorlegen./ck/men;