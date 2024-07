NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Auch im Juni habe sie die drei wichtigsten Treiber des Baustoffsektors verfolgt: Preise, Kosten und Volumina, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Branchenwerten. Ihre Analyse zu Energiekosten deute darauf hin, dass die Input-Kosten 2024 im Vergleich zum Vorjahr spürbar gesunken seien, während sie auf Monatsbasis im Juni unverändert geblieben seien. Die Volumenaussichten blieben angesichts des sich weiter abschwächenden Trends im US-Wohnungsbau gedämpft. In Europa dürften sie unterdessen den Tiefpunkt erreicht haben./ck/gl;