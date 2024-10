ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Ein Verkauf des Indien-Geschäfts durch den Zementhersteller würde etwa drei bis vier Euro je Aktien an Wert "freisetzen", schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Abspaltung wäre keine Überraschung angesichts der Aussagen des Managements./mf/mis;