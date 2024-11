NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 140,70 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Aufwärtsdynamik im früheren Jahresverlauf seien die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns in den vergangenen Monaten wieder etwas zurückgekommen, schrieb Glynis Johnson in ihrer am Montag vorliegenden Branchenanalyse./gl/ag;