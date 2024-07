FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffhersteller habe mittelfristig eine Verschuldungsquote (Nettoverschuldung zum Ebitda) von 1,5 bis 2 in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Jon Bell in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Am Aspekt der Aktienrückkäufe habe sich nichts geändert./bek/ag;