NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 120 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. An den Jahreszielen dürfte sich nichts ändern, schrieb Analystin Glynis Johnson in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Dennoch sieht sie deutliches Bewertungspotenzial und verweist zudem auf die starke Margenentwicklung im US-Geschäft./ag/nas;