Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem robusten dritten Quartal bleibt Analyst Harry Goad optimistisch für die Aktien des Baustoffkonzerns. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm bis 2024 erwartete Free-Cashflow-Rendite bedeute vielversprechendes Bewertungspotenzial./tih/ag;

