LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 65 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum ersten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen für die Container-Reederei der Jahre 2024 und 2025 erhöht, schrieb Analyst Marco Limite in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe er hinsichtlich einer mittelfristigen Branchenerholung vorsichtiger als der Hapag-Vorstand./edh/tih;