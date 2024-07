NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 99 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er habe seine Gewinnerwartungen für die Reederei an die jüngst gestiegenen Frachtraten, aber auch an die stark steigenden Investitionen des Konzerns angepasst, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zielsenkung reflektiere niedrigere Erwartungen an den mittelfristigen Barmittelfluss./mis/tih;