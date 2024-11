NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie passte Analyst Kamran Hossain seine Schätzungen an die neuen Zielvorgaben des Rückversicherers an./bek/he;